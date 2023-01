Earnest Stewart volgt John de Jong op als technisch directeur bij PSV

Earnest Stewart is per 1 maart de nieuwe directeur voetbalzaken bij PSV. De Amerikaan is de opvolger van John de Jong en tekent tot medio 2027 in Eindhoven.

De 53-jarige Stewart is momenteel nog technisch directeur van de Amerikaanse voetbalbond. Hij was eerder directeur bij VVV-Venlo, NAC Breda, AZ en het Amerikaanse Philadelphia Union. De in Veghel geboren Stewart was als speler actief bij VVV, Willem II, NAC en D.C. United.

Algemeen directeur Marcel Brands legt uit dat PSV zocht naar een persoon met brede en internationale ervaring. "Earnest past met zijn verleden en huidige rol perfect in dit profiel."

Stewart laat op de site van de Amerikaanse bond weten blij te zijn met zijn nieuwe avontuur. Hij was sinds 2018 directeur bij de bond. "Toen de kans zich voordeed om terug te keren naar Nederland voor een uitdagende rol, kon ik deze niet weigeren. Ik ben erg trots op wat de technische afdeling van de bond de afgelopen vier jaar heeft bewerkstelligd."

Naar verluidt was Stewart eerder een belangrijke kandidaat om directeur topvoetbal bij de KNVB te worden. De voetbalbond stelde begin januari oud-middenvelder Nigel de Jong aan voor deze functie.

Marcel Brands eerder naast de in september vertrokken John de Jong. Foto: ANP

De Jong vertrok na vertrouwensbreuk met rvc

Stewart is bij PSV de opvolger van De Jong, die in september plots moest vertrekken bij PSV. De raad van commissarissen had onvoldoende vertrouwen in een verdere samenwerking als gevolg van onenigheid over het verkoopbeleid.

De Jong had een dringend advies van de rvc om Cody Gakpo afgelopen zomer te verkopen naast zich neergelegd. De aanvaller bleef en maakte vervolgens indruk op het WK in Qatar. Gakpo vertrok deze winter alsnog voor 50 miljoen euro naar Liverpool.

PSV presteert na de winterstop slecht en staat derde in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij verloor dinsdag nog met 1-0 van degradatiekandidaat FC Emmen. PSV strijdt in februari in de tussenronde van de Europa League tegen Sevilla.

