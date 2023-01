Fans Atlético hangen pop met shirt van Real-speler Vinícius op: 'Weerzinwekkend'

Supporters van Atlético Madrid hebben in de nacht van woensdag op donderdag een pop van Real Madrid-speler Vinícius Júnior aan een brug opgehangen nabij Valdebebas, het oefencomplex van Real Madrid. Beide clubs, die donderdagavond tegen elkaar spelen in de Copa del Rey, hebben de actie streng veroordeeld.

Real en Atlético nemen het donderdag tegen elkaar op in de kwartfinale van het Spaanse bekertoernooi. Een deel van de harde kern van Atlético besloot in aanloop naar de derby een pop met het shirt van Vinícius aan een brug op te hangen. Op het bijhorende spandoek is de tekst "Madrid haat Real" te lezen.

"Dit soort acties is weerzinwekkend en ontoelaatbaar", laat Atlético donderdag in een verklaring weten. "We veroordelen elke actie die de waardigheid van een persoon of instituut aantast."

"De rivaliteit tussen de twee clubs is groot, maar dat geldt ook voor het wederzijdse respect. We weten niet wie de dader of daders zijn, maar hun anonimiteit betekent niet dat ze een straf ontlopen. We hopen dat de autoriteiten uitzoeken wat er is gebeurd en dat gerechtigheid geschiedt."

Een foto van de pop met het shirt van Vinícius Júnior. Foto: Twitter

'Dit heeft niets met voetbal te maken'

Ook Real Madrid walgt van de "weerzinwekkende daad van racisme". "Wij veroordelen ten strengste acties die de rechten en waardigheid van mensen schenden. Dit heeft niets met voetbal en sport te maken."

"Dit soort aanvallen op een van onze spelers of op welke sporter dan ook heeft geen plaats in onze maatschappij. Real Madrid vertrouwt erop dat alle mensen die betrokken waren bij deze daad worden opgepakt."

Het is niet voor het eerst dat fans van Atlético het op de 22-jarige aanvaller gemunt hebben. In september zongen honderden supporters van Atlético "Vinícius, je bent een aap" in aanloop naar de derby met Real in La Liga. Tijdens de wedstrijd waren er ook apengeluiden en verwensingen te horen richting Vinícius.

