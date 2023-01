Ralf Seuntjens spreekt van wonder: 'Activiteit van lymfeklierkanker is weg'

Ralf Seuntjens heeft donderdag goed nieuws over zijn gezondheid gedeeld. De voormalige Eredivisie-speler, bij wie in mei vorig jaar een tumor in zijn schouder werd ontdekt, zegt dat het er inmiddels goed uitziet.

"Vorige week is er een nieuwe scan gemaakt en het wonder was daar, want de activiteit van de lymfeklierkanker was weg!", schrijft de 33-jarige Seuntjens donderdag op Instagram.

"Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar. Ik mag en kan weer kijken naar de toekomst. Ik wil iedereen bedanken voor de enorme support."

Seuntjens schrijft verder dat hij bij een scan in november al alle vertrouwen in een goede uitslag had, maar dat er toen nog wél activiteit in de lymfeklieren te zien was.

De tumor werd ontdekt op het moment dat Seuntjens net was overgestapt van NAC Breda naar het Japanse FC Imabari voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij werd in de afgelopen maanden intensief behandeld.

Vóór zijn NAC-periode in zijn geboortestad Breda speelde Seuntjens voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap. Zijn contract in Japan loopt eind 2023 af.

