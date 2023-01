FC Twente nijdig over afgekeurde goal: 'Eigenlijk winnen we hier met 2-3'

FC Twente-trainer Ron Jans is niet te spreken over het afkeuren van de goal van Ricky van Wolfswinkel in de uitwedstrijd tegen Vitesse van woensdagavond. Vanwege buitenspel ging er een streep door de 2-3 in blessuretijd, maar het bewijsmateriaal oogde niet bepaald sluitend.

De Eredivisie-wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente koerste af op een 2-2-gelijkspel, toen Van Wolfswinkel de tukkers in de 91e minuut naar de overwinning dacht te koppen. De grensrechter vlagde niet, maar op basis van computertechnologie werd de goal toch afgekeurd. Het beeldmateriaal toonde een blauwe lijn die dwars door spelers heen liep.

Jans had de beelden met verbazing bekeken. "Dat ene moment is wel heel bepalend voor deze wedstrijd", zei de Twente-trainer tegen Tubantia. "We zien allemaal die lijnen en denken dan: hoe kan je deze goal nou in vredesnaam afkeuren?"

Van Wolfswinkel had zelf ook zijn twijfels. "Ik dacht geen moment aan buitenspel", vertelde de tweevoudig Oranje-international. "Het lijkt alsof het mijn schouder is. Ik kan het niet goed zien. Als zij zeggen dat het offside is, dan zal het zo zijn. Daar zitten mensen die ervoor hebben doorgeleerd."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Hij vlagde niet en toch wordt de goal afgekeurd'

Zijn trainer wilde zich er niet zo makkelijk bij neerleggen. "Als je het niet duidelijk kan zien - wat volgens mij hier zo is - dan is de beslissing van de grensrechter vaak leidend", zei Jans. "Hij heeft niet gevlagd en dan wordt dit doelpunt tóch afgekeurd."

"Ik vind dat we eigenlijk met 2-3 hebben gewonnen", besloot Jans zijn tirade over het buitenspelmoment. Het bleef dus bij een gelijkspel, waardoor FC Twente verzuimde PSV van de derde plek te verdringen.

"Uiteindelijk ben je er wel zelf verantwoordelijk voor dat je hier punten laat liggen", relativeerde Jans even later het voorval. De Enschedeërs kunnen zich zondag revancheren, want dan komt koploper Feyenoord op bezoek in De Grolsch Veste.

Aanbevolen artikelen