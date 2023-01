Weghorst blij met eerste goal voor United: 'Al is er amper tijd om te genieten'

Wout Weghorst is vanzelfsprekend blij met zijn eerste doelpunt voor Manchester United. De dertigjarige spits zorgde woensdag voor de 0-2 in de met 0-3 gewonnen League Cup-wedstrijd tegen Nottingham Forrest.

Weghorst, die zijn derde wedstrijd voor United speelde, scoorde op slag van rust. Hij was alert bij een schot van oud-Ajacied Antony en gleed de bal in de rebound binnen.

"Hopelijk volgen er nog veel meer. Ik ben blij dat ik de ploeg op deze manier kan helpen. Het was een belangrijk moment, zo vlak voor rust", zei Weghorst over zijn treffer.

"Hij had een aandeel in Bruno Fernandes' doelpunt tegen Palace door zijn goede loopactie naar de eerste paal. En bij de goal van Marcus Rashford tegen Arsenal door een gat te trekken."

Door de 0-3-zege is Manchester United dicht bij de League Cup-finale. Woensdag volgt in eigen huis de return. Zaterdag wordt op Old Trafford eerst tegen Reading gespeeld in de vierde ronde van de FA Cup.