Slot: 'Heb misschien wel de slechtste uitvoering van elf tegen tien ooit gezien'

Arne Slot is ondanks de 2-0-zege van Feyenoord op NEC ontevreden over wat zijn ploeg woensdagavond liet zien. Zijn ploeg speelde bijna de halve wedstrijd met een man meer, maar deed daar volgens de trainer veel te weinig mee.

Feyenoord kreeg op slag van rust bij een 1-0-voorsprong een penalty, waarbij NEC-verdediger Iván Márquez rood kreeg. Orkun Kökçü benutte de strafschop, waarna in de tweede helft niet meer werd gescoord.

"Misschien sla ik door in het negatieve, maar ik heb misschien wel de slechtst mogelijke uitvoering van elf tegen tien ooit gezien", zei Slot voor de camera van ESPN .

Hij was vooral ontevreden over de manier waarop Feyenoord druk zette op de tegenstander. "Maar het heeft wel geleid tot een 2-0-overwinning. We hebben de nul gehouden en drie punten gehaald."