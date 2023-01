NEC-trainer Meijer woest over 'schandalige' rode kaart tegen Feyenoord

NEC-trainer Rogier Meijer is absoluut niet te spreken over de rode kaart van Iván Márquez bij de nederlaag tegen Feyenoord. De verdediger werd woensdag vlak voor rust weggestuurd na vasthouden van Santiago Giménez, waarna Orkun Kökçü vanaf 11 meter de 2-0 maakte.

Scheidsrechter Edwin de Graaf gaf Márquez in eerste instantie geel. Na het bekijken van de beelden veranderde de arbiter van oordeel en presenteerde hij de rode prent. Feyenoord stond toen al op 1-0 door een doelpunt van Javairô Dilrosun.

Meijer vond dat de verdediger absoluut geen rood verdiende, omdat er nog voldoende spelers van NEC in de buurt waren. "Schandalig. Deze wedstrijd is in de 44e minuut verpest. Wat er ook gebeurt, wij gaan 100 procent in beroep", reageerde de coach bij ESPN.

"Is dit al rood? Dat snap ik echt niet. En als je het dan nog gaat terugkijken, dan snap ik het al helemaal niet. Onze back loopt er nog naast. Met tien man hebben we goed verdedigd. Maar goed, deze wedstrijd is vlak voor rust kapotgemaakt."

Rogier Meijer troost na afloop Mikkel Duelund. Foto: Pro Shots

'Rode kaart verpestte de wedstrijd'

Ook aanvoerder Lasse Schöne kon zich niet vinden in de beslissing van de scheidsrechter. "Ik weet wat de regels zijn, maar dit was een makkelijke rode kaart. Het was een beetje te zwaar gestraft. Het verpestte de wedstrijd."

Volgens Schöne stond de tweede helft voor NEC vooral in het teken van de schade beperken. "We hadden op een beter resultaat gehoopt vandaag. De tweede helft was niet veel. Volgens mij heeft niemand zich vermaakt."

NEC staat negende in de Eredivisie. De Nijmegenaren hervatten zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen nummer zes Sparta Rotterdam.

