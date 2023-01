FC Barcelona klopt tiental Real Sociedad en bereikt halve finales Copa del Rey

FC Barcelona heeft zich woensdag met moeite geplaatst voor de halve finales van de Copa del Rey. Een knal van Ousmane Dembélé zorgde voor het verschil tegen Real Sociedad, dat na veertig minuten met tien man verder moest: 1-0.

Barcelona domineerde in de beginfase in het Camp Nou, maar grote kansen bleven uit. Frenkie de Jong leek de score te openen, maar de middenvelder stond buitenspel. De beste mogelijkheid in de eerste helft was voor Takefusa Kubo van Sociedad. De Japanner trof de lat.

Sociedad moest op slag van rust met tien man verder. Brais Méndez ging vol op de enkel van Sergio Busquets staan en kreeg rood. In de tweede helft deed Dembélé van zich spreken. De aanvaller snelde bij een tegenaanval richting het vijandelijke doel en verraste keeper Álex Remiro in de korte hoek: 1-0.

Barcelona had daarna veel moeite om de winst over de streep te trekken. Alexander Sørloth had een grote kans voor de Basken, maar de oud-spits van FC Groningen werkte de bal van dichtbij over. Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen moest in de slotfase meerdere malen handelend optreden. Gavi raakte namens de thuisploeg nog de lat.