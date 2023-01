Feyenoord profiteert optimaal van misstap PSV en blijft koploper in Eredivisie

Feyenoord blijft ook na de midweekse speelronde koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot beleefde woensdag een probleemloze avond tegen NEC en won met 2-0. Daarmee profiteerden de Rotterdammers optimaal van het puntenverlies van PSV een dag eerder tegen FC Emmen (1-0).

Feyenoord was bij rust al zo goed als zeker van de zege. Door een doelpunt van Javairo Dilrosun en een benutte strafschop van Orkun Kökçü stond het na 45 minuten al 2-0. Aan het doelpunt van Kökcu ging een met rood bestrafte overtreding van Iván Márquez vooraf.

Door de overwinning klom Feyenoord weer naar de kop van de Eredivisie. De formatie van Slot had die plek een paar uur afgestaan aan AZ, dat eerder op de avond met 1-4 won van Go Ahead Eagles. Feyenoord heeft twee punten meer dan AZ en zes punten meer dan nummer drie PSV.

Ajax kan de derde plek van PSV donderdag overnemen als het in Amsterdam weet te winnen van FC Volendam. Bij een zege nadert de ploeg van trainer Alfred Schreuder Feyenoord tot vijf punten.

Feyenoord beleefde met de eenvoudige zege bovendien een uitstekende generale voor de lastige uitwedstrijd van zondag tegen FC Twente. De tukkers staan verrassend vierde in de Eredivisie, maar wisten eerder op de avond niet te winnen van Vitesse (2-2).

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü zorgt uit een strafschop voor de 2-0. Foto: ANP

Feyenoord stelt zege in eerste helft veilig

Door de zege van AZ wist Feyenoord wat het te doen stond om de koppositie te heroveren. Last van de door AZ opgelegde druk had Feyenoord niet. Na acht minuten was het bij de eerste mogelijkheid direct raak voor de thuisploeg. Dilrosun zette zelf de aanval op en tikte binnen nadat hij de één-twee was aangegaan met Marcus Pedersen: 1-0.

NEC was niet geschrokken van het vroege Rotterdamse doelpunt en maakte een paar minuten later via Souffian El Karouani bijna gelijk. De dribbelaar werkte zich behendig door de verdediging van Feyenoord, maar stuitte uit een lastige hoek op de vuisten van Justin Bijlow.

In de blessuretijd van de eerste helft stelde Feyenoord de zege veilig. Márquez trok Santiago Giménez onderuit waarna scheidsrechter Edwin van de Graaf de bal op de stip legde. Na tussenkomst van de VAR gaf Van de Graaf ook nog rood aan Márquez, omdat hij Giménez een grote scoringskans had ontnomen. Vanaf 11 meter liet Kökcü NEC-doelman Jasper Cillessen kansloos.

Na rust gebeurde er weinig in Rotterdam-Zuid. Feyenoord tikte de bal simpel rond en de tien van NEC waren niet bij machte om nog iets af te dwingen. Dilrosun kreeg nog een mogelijkheid om de marge te vergroten, maar zijn inzet ging net naast de verkeerde kant van de paal. Even later voorkwam Cillessen met een fraaie reflex dat Patrik Walemark 3-0 maakte.

