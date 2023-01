United mede dankzij eerste treffer van Weghorst dicht bij League Cup-finale

Wout Weghorst heeft woensdagavond in de halve finales van de League Cup zijn eerste doelpunt voor Manchester United gemaakt. Mede dankzij zijn treffer tegen Nottingham Forest (0-3) kan de ploeg van trainer Erik ten Hag de finale van het bekertoernooi bijna niet meer ontgaan.

Weghorst zorgde op slag van rust voor de 0-2 in Nottingham. De negentienvoudig international werkte de bal in de rebound in het dak van het doel, nadat keeper Wayne Hennessey nog wel een antwoord had op een schot van Antony.

Het was pas de derde keer dat Weghorst in actie kwam voor United, dat hem verrassend voor de rest van het seizoen van Burnley huurt. De formatie uit het Championship had hem in de eerste seizoenshelft aan Besiktas uitgeleend.

Weghorst stond in de Premier League-duels met Crystal Palace (1-1) en Arsenal (3-2-verlies) ook in de basis. Tegen Nottingham Forest werd de dertigjarige Nederlander vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald door Ten Hag.

Rashford maakt indruk met rush

Met dank aan Marcus Rashford was Manchester United al uitstekend aan het duel met Nottingham begonnen. De spits, de man in vorm bij 'The Red Devils', rondde in de zesde minuut koeltjes af na een fraaie rush die hij op eigen helft begon. Bruno Fernandes zorgde in de 89e minuut voor het slotakkoord door een afvallende bal binnen te schieten.

Naast Weghorst stond er met Tyrell Malacia nog een Nederlander aan de aftrap tegen Nottingham Forest. De linksback deed de hele wedstrijd mee. Ook oud-Ajacieden Antony, Lisandro Martínez en Christian Eriksen begonnen in de basis. Van dat trio maakte alleen Martínez de negentig minuten vol.

In de halve finales van de League Cup spelen de clubs twee keer tegen elkaar. De return op Old Trafford is volgende week. De winnaar van dit tweeluik neemt het in de finale van het bekertoernooi op tegen Newcastle United of Southampton. Newcastle won het eerste duel met 'The Saints' met 0-1.

De finale van de League Cup wordt op 26 februari gespeeld. Ten Hag hoopt dan zijn eerste prijs met Manchester United te veroveren. De Premier League-club won de League Cup al vijf keer en in 2017 voor het laatst. Het is tevens de laatste keer dat United een prijs won.

