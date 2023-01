Geblesseerde Noppert ziet Heerenveen verliezen op bezoek bij Fortuna Sittard

Sc Heerenveen is er woensdag niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen bij Fortuna Sittard. Zonder de geblesseerde doelman Andries Noppert gingen de Friezen in Zuid-Limburg onderuit: 2-0.

Heerenveen kreeg met het uitvallen van Noppert al voor de wedstrijd een domper te verwerken. De keeper had al langer klachten aan zijn been en gaf tijdens de warming-up aan dat hij niet kon spelen. De vijfvoudig international van Oranje werd vervangen door Xavier Mous.

Vanaf de tribune zag Noppert dat Fortuna in de eerste helft het betere van het spel had. Desondanks had collega Mous aanvankelijk weinig te doen. Vooral Heerenveen, dat opnieuw zonder spits Sydney van Hooijdonk begon, toonde weinig aanvalsdrang.

Bij het eerste doelpunt van de wedstrijd kon Mous weinig worden aangerekend. Umaro Embaló werd na bijna een uur spelen over het hoofd gezien door zijn defensie. De aanvaller profiteerde optimaal en kopte van dichtbij raak.

In de absolute slotfase tekende Burak Yilmaz na een overtreding van Mous vanaf de strafschopstip voor de 2-0, waarna Fortuna de eerste thuiszege sinds 2 oktober kon vieren. Dankzij de driepunter stijgt de ploeg van coach Julio Velázquez naar de twaalfde plek. Heerenveen staat achtste.

