FC Utrecht maakt geen fout tegen Excelsior, Heerenveen verliest zonder Noppert

FC Utrecht heeft zich woensdagavond steviger in de subtop van de Eredivisie genesteld. De Domstedelingen maakten geen fout tegen Excelsior (1-0) en profiteerden van de nederlaag van sc Heerenveen. Zonder de geblesseerde doelman Andries Noppert gingen de Friezen in Zuid-Limburg onderuit tegen Fortuna Sittard: 2-0.

FC Utrecht had in Stadion Galgenwaard niet veel te duchten van Excelsior. Anastasios Douvikas schoot al na zes minuten op aangeven van Can Bozdogan de 1-0 binnen. Aan die openingstreffer ging knullig balverlies van Excelsior vooraf.