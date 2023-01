Invallers Haller en Reyna helpen Dortmund aan zwaarbevochten zege op Mainz

Borussia Dortmund heeft woensdag nipt gewonnen van FSV Mainz in de Bundesliga. De ploeg van coach Edin Terzic stevende in de Mewa Arena af op een gelijkspel, maar in blessuretijd maakte Giovanni Reyna op aangeven van Sébastien Haller de winnende: 1-2.

Na vijf minuten stond het al 1-1. Jae-Sung Lee kopte de thuisploeg bij een hoekschop razendsnel op voorsprong, maar twee minuten later stond het alweer gelijk. Een afstandsschot van rechtsback Julian Ryerson belandde via een Mainz-verdediger in het doel.

Dortmund had in het vervolg van de wedstrijd het meeste balbezit, maar doelpunten bleven lang uit. Terzic voerde na een uur drie wijzigingen door: Emre Can, Donyell Malen en Youssoufa Moukoko gingen naar de kant voor Reyna, Haller en Jamie Bynoe-Gittens.

Dortmund leek af te stevenen op duur puntenverlies, maar in blessuretijd mocht de uitploeg alsnog juichen. Haller kopte bij een hoekschop de bal door, waarna Reyna van dichtbij raak kon tikken: 1-2. Reyna maakte zondag tegen FC Augsburg (4-3-winst) ook al de winnende.

Haller maakte tegen Augsburg zijn debuut voor Dortmund. Hij maakte in de zomer de overstap van Ajax naar de Duitse club, maar nadien werd en kwaadaardige tumor in zijn teelbal ontdekt. De afgelopen maanden onderging Haller twee operaties en chemotherapie.

Dortmund stijgt door de overwinning naar de derde plek in de Bundesliga. Zondag gaat de club op bezoek bij Bayer Leverkusen. Mainz staat twaalfde.

