Haller en Reyna helpen Dortmund aan zege, Union Berlin stijgt naar tweede plek

Borussia Dortmund heeft woensdag nipt gewonnen van FSV Mainz in de Bundesliga. Giovanni Reyna maakte in blessuretijd op aangeven van Sébastien Haller de winnende: 1-2. Union Berlin won met dezelfde cijfers van Werder Bremen en klimt naar de tweede plek.

Na vijf minuten stond het al 1-1 bij Mainz-Dortmund. Jae-Sung Lee kopte de thuisploeg bij een hoekschop razendsnel op voorsprong, maar twee minuten later stond het alweer gelijk. Een afstandsschot van rechtsback Julian Ryerson belandde via een Mainz-verdediger in het doel.