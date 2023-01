AZ legt druk bij Feyenoord na zege op Go Ahead, Twente niet langs Vitesse

AZ heeft woensdagavond voor minimaal een paar uur de koppositie in de Eredivisie gepakt. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in Deventer met 1-4 van Go Ahead Eagles en passeerde daardoor koploper Feyenoord. In Arnhem wist nummer vier FC Twente niet te winnen van Vitesse: 2-2.

Feyenoord kan AZ later op de avond alweer passeren als het minimaal gelijkspeelt tegen NEC. De Rotterdammers hebben voor aanvang van de wedstrijd in De Kuip, die om 21.00 uur begon, één punt achterstand op de Alkmaarders.

In Deventer had AZ weinig moeite om af te rekenen met Go Ahead, dat tot woensdagavond elf wedstrijden op rij ongeslagen was. Vangelis Pavlidis opende in de slotfase van de eerste helft de score en Djordje Mihailovic maakte in de 57e minuut 0-2.

Yukinari Sugawara, die bij de eerste twee treffers de assists leverde, noteerde vlak voor tijd het derde Alkmaarse doelpunt. In blessuretijd werd er nog twee keer gescoord. Willum Thór Willumsson maakte in de 92e minuut 1-3 en het slotakkoord was drie minuten later voor Zico Buurmeester: 1-4.

Nummer vier FC Twente slaagde er niet in om in te lopen op Feyenoord, al begon de ploeg van trainer Ron Jans nog goed aan de wedstrijd tegen Vitesse. Door een rake strafschop van Ricky van Wolfswinkel werd het na een half uur 0-1, waarna Gabriel Vidovic vlak voor rust met veel geluk gelijkmaakte.

Na rust zorgden Matús Bero (2-1) en Václav Cerný voor de 2-2-eindstand. In de blessuretijd leek Twente alsnog met de zege aan de haal te gaan, maar een treffer van Van Wolfswinkel werd afgekeurd wegens buitenspel.

Twente kwam door het gelijkspel in punten gelijk met nummer drie PSV, dat dinsdagavond verrassend verloor van degradatiekandidaat FC Emmen. Koploper AZ heeft vier punten meer dan Twente (39 om 35).

Yukinari Sugawara had met twee assists en een doelpunt een belangrijk aandeel in de 1-4-zege van AZ op Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

AZ heeft weinig problemen met Go Ahead

In Deventer duurde het lang voor het duel op gang kwam. Pavlidis brak de wedstrijd in de 38e minuut open door een uitstekende lage voorzet van Sugawara van dichtbij te promoveren tot doelpunt. Twee minuten later was het opnieuw bijna raak voor Pavlidis, maar ditmaal kopte de Griek naast.

Op aangeven van wederom Sugawara verdubbelde Mihailovic met zijn eerste treffer in Alkmaarse dienst de marge. In de 87e minuut was het Sugawara zelf die op fenomenale wijze voor de 0-3 zorgde. De Japanner legde de bal klaar op de rand van het strafschopgebied en schoot raak in de verre hoek.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, maar toch werd er nog twee keer gescoord in De Adelaarshorst. Sugawara haalde Federico Mattiello naar de grond, waarna Willumsson de daaruitvolgende stafschop benutte. Buurmeester bepaalde de eindstand door op aangeven van Pavlidis simpel binnen te tikken.

AZ vervolgt de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Nummer tien Go Ahead Eagles gaat op diezelfde dag op bezoek bij PSV.

Feest bij de spelers van FC Twente, maar even later wordt het doelpunt van Ricky van Wolfswinkel afgekeurd wegens buitenspel. Foto: Pro Shots

Bij Twente ontbreekt geluk tegen Vitesse

In Arnhem was het eerste moment van opwinding pas in de 32e minuut toen scheidsrechter Marc Nagtegaal een penalty gaf aan Twente. De overtreding van Maximilian Wittek op Michel Vlap was licht, maar de VAR zag geen reden om in te grijpen. Vanaf 11 meter schoot Van Wolfswinkel de bal beheerst in de linkerhoek.

Nog geen tien minuten later stond het alweer gelijk in Stadion GelreDome. Na geklungel in de Twentse defensie belandde de bal voor de voeten van Vidovic, die uit een lastige hoek via het been van Robin Pröpper met geluk het net wist te vinden.

Ook na rust golfde het spel op en neer. Vitesse pakte kort na rust met een fraaie treffer het initiatief. Uit een razendsnelle counter legde Bartosz Białek af op Bero. De Slowaak nam de bal knap mee en schoot de de 2-1 onder Twente-doelman Lars Unnerstall.

Lang kon Vitesse niet van die voorsprong genieten, want acht minuten later stond het alweer gelijk. Vlap leek in eerste instantie te scoren, maar zijn inzet raakte de paal. De bal belandde vervolgens bij Cerný, die het doel met een fraai schot wist te vinden.

In blessuretijd leek Twente alsnog de drie punten te pakken, maar na tussenkomst van de VAR werd een treffer van Van Wolfswinkel afgekeurd. De spits, die zijn opleiding genoot in Arnhem en met Vitesse in het seizoen 2016/2017 de KNVB-beker pakte, stond centimeters buitenspel toen hij van dichtbij de bal in het Arnhemse doel tikte.

