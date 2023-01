Feyenoord-trainer Slot wijzigt aanval op twee plekken voor duel met NEC

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft woensdag twee wijzigingen doorgevoerd voor het competitieduel met NEC. Aanvallers Santiago Giménez en Javairô Dilrosun staan in de basis ten koste van Danilo en Alireza Jahanbakhsh.

Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski vormen opnieuw het middenveld bij de koploper van de Eredivisie. Winterversterking Neraysho Kasanwirjo is speelgerechtigd, maar zit in De Kuip op de bank. Quinten Timber, die zondag tegen Ajax (1-1) als invaller zijn rentree maakte, is opnieuw reserve.