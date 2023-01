UEFA introduceert extra ronde in Nations League en kleinere poules in kwalificatie

In de Nations League wordt vanaf september 2024 een extra knock-outronde gespeeld, zo heeft de UEFA woensdag bekendgemaakt. Ook de opzet van de kwalificatiereeks voor EK's en WK's verandert iets. Het deelnemersveld op het EK wordt voorlopig niet uitgebreid.

Het uitvoerend comité van de UEFA kwam woensdag in het Zwitserse Nyon bijeen om over de formats van verschillende competities te praten. De meest in het oog springende wijzigingen worden doorgevoerd in de Nations League.

Op dit moment is het zo dat de poulewinnaars van divisie A zich voor de zogenoemde Final Four plaatsen. Bij deze editie zijn dat Nederland, Kroatië, Spanje en Italië. Over een kleine twee jaar gaan de groepswinnaars niet meer rechtstreeks naar de finaleronde.

De nummers één én twee van de vier poules plaatsen zich dan voor de kwartfinales. Die acht landen spelen in die extra knock-outronde een thuis- en uitwedstrijd. De duels staan allemaal in maart op het programma. De winnaars gaan naar de finaleronde, die nog altijd in juni wordt afgewerkt.

Ook voor de andere landen in divisies A, B en C verandert het een en ander. De nummers drie in divisie A moeten een play-off over twee wedstrijden spelen tegen de nummer twee uit divisie B. Op het spel staat promotie/degradatie. Ook de nummers drie uit divisie B en de nummers twee uit divisie C treffen elkaar.

Oranje plaatste zich als groepswinnaar voor de finaleronde van de Nations League. Vanaf september 2024 is groepswinst 'slechts' goed voor een plek in de kwartfinale. Foto: Getty Images

UEFA introduceert kleinere poules bij kwalificatiereeks

Verder kondigde de UEFA aan dat de opzet van de kwalificatie voor EK's en WK's na het EK 2024 iets verandert. De Europese voetbalbond introduceert twaalf poules, die uit vier of vijf teams bestaan.

Bij de aanstaande kwalificatiereeks voor het EK 2024 zijn er nog tien groepen. Zeven poules bestaan uit vijf landen en in de overige drie poules zitten zelfs zes teams. De UEFA voegt twee extra groepen toe om het verloop "minder voorspelbaar" te maken.

Aan het format van het EK zelf verandert vooralsnog niets. Het deelnemersveld blijft ook na de Europese titelstrijd in 2024 uit 24 landen bestaan. Vanwege de uitbreiding van het deelnemersveld op het WK (naar 48 landen) werd gespeculeerd over een groter deelnemersveld op het EK, maar de UEFA wil daar voorlopig niet aan.

Tot slot maakte de UEFA bekend dat het Russische Kazan dit jaar niet langer de UEFA Super Cup mag organiseren vanwege de oorlog in Oekraïne. De strijd tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League wordt nu in de Griekse hoofdstad Athene beslecht, op woensdag 16 augustus.

