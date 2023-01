Oranje treft Kroatië: dit zijn de opvallendste spelers van de nieuwe generatie

Kroatië is in juni de tegenstander van het Nederlands elftal in de halve finales van de eindronde in de Nations League, zo bleek woensdag uit de loting. De selectie van de nummer drie van het WK is een mengelmoes van routiniers en een nieuwe generatie. Wie zijn de opvallendste spelers van die nieuwe generatie?

Josko Gvardiol (21 jaar, RB Leipzig)

Josko Gvardiol (foto boven) groeide op het afgelopen WK uit tot revelatie bij Kroatië. De 21-jarige verdediger miste geen minuut op het eindtoernooi en opende in de troostfinale tegen Marokko (2-1-zege) de score met een fraaie kopbal. In de strijd om de prijs voor Talent van het Toernooi moest hij wel zijn meerdere erkennen in de Argentijn Enzo Fernández.

Gvardiol viel op het WK op door zijn gezichtsmasker, dat hij droeg vanwege een gebroken neus. Maar de fysiek sterke mandekker van RB Leipzig deed ook van zich spreken met zijn goede spel. Hij combineert zijn verdedigende kwaliteiten uitstekend met dribbels, snelheid en een goede pass.

Door zijn sterke optreden op het WK staan de Europese topclubs voor Gvardiol in de rij. Zo staat hij in de belangstelling van Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid en Paris Saint-Germain. Volgens bondscoach Zlatko Dalic kan de linkspoot uitgroeien tot de beste verdediger ter wereld.

Lovro Majer met de bronzen medaille van het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Lovro Majer (25 jaar, Stade Rennais)

Een andere opvallende speler is Lovro Majer. De 25-jarige middenvelder speelt op dit moment voor Stade Rennais, maar wekte al de interesse van onder meer Paris Saint-Germain en Real Madrid.

Majer is een centrale middenvelder die met schitterende passes strooit. Ook heeft de linkspoot een aardige dribbel en een goede vrije trap in de benen. Met die kwaliteiten was hij in het afgelopen anderhalf jaar bij Stade Rennais goed voor zeven doelpunten en tien assists.

Op het WK moest Majer zich vooral tevredenstellen met invalbeurten. Maar op het middenveld heeft hij stevige concurrentie van sterspeler Luka Modric en de ervaren Mateo Kovacic en Marcelo Brozovic.

Luka Sucic (rechts) maakte deel uit van de WK-selectie van Kroatië, maar speelde geen minuut in Qatar. Foto: Getty Images

Luka Sucic (20 jaar, Red Bull Salzburg)

De twintigjarige Luka Sucic wordt gezien als de 'nieuwe Modric'. Het leeftijdsverschil tussen de twee is maar liefst zeventien jaar en de jongeling kijkt dan ook behoorlijk op tegen de Gouden Bal-winnaar van 2018.

Sucic, die het hele WK op de bank bleef bij Kroatië, beschrijft Modric als zijn "idool en voetbalinspiratie". "Modric is het rolmodel van Sucic: kleine Luka ziet grote Luka tijdens de training als een god. Hij bewondert en absorbeert hem", schreef de Kroatische krant Vecernji list al eens.

De linksbenige middenvelder is een technisch begaafde speler met een geweldig afstandsschot. Hij speelt zijn gehele nog prille carrière in zijn geboorteland Oostenrijk. Sinds de zomer van 2020 staat hij onder contract bij Red Bull Salzburg, waarvoor hij indruk maakte met in totaal dertien goals en tien assists.

