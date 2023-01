Koeman vindt dat Kroatië hoog niveau haalt: 'Hebben we op het WK weer gezien'

Ronald Koeman is onder de indruk van Kroatië, de tegenstander van Nederland in de halve finale van de Nations League. De bondscoach vindt dat de Kroaten al jaren een hoog niveau halen.

"Dat hebben we op het afgelopen WK weer kunnen zien", zei Koeman woensdag in het Zwitserse Nyon na afloop van de loting voor de finaleronde van de Nations League.

Kroatië haalde in Qatar de halve finale, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Argentinië. In 2018 was de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic verliezend finalist op het WK.

Koeman kijkt uit naar het toernooi in eigen land. "Het is goed om te spelen om een prijs, en zeker na de verloren finale van 2019 willen we wat rechtzetten. Daarbij vind ik het erg leuk dat de wedstrijden in Nederland worden gespeeld. Dat is prachtig voor onze fans en natuurlijk ook voor onszelf."