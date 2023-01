Ajax draagt Pier Eringa voor als nieuwe voorzitter raad van commissarissen

Ajax heeft Pier Eringa woensdag voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. De 62-jarige Fries moet de opvolger worden van Leen Meijaard, die later dit jaar na vijf jaar vertrekt.

In Eringa, over wiens voordracht op 14 maart wordt besloten, is nu een opvolger gevonden. De bestuurder was eerder onder meer korpschef bij de politie Flevoland en president-directeur bij ProRail. In de voetbalwereld was hij acht jaar voorzitter van de raad van toezicht van de amateursectie van de KNVB.