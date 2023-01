Nederland treft in eigen land Kroatië in halve finales Nations League

Het Nederlands elftal speelt tegen Kroatië in de halve finales van de eindronde van de Nations League, zo bepaalde de door Wesley Sneijder verrichte loting in het Zwitserse Nyon woensdag. De finaleronde wordt in juni in Nederland afgewerkt.

Oranje speelt op woensdag 14 juni in De Kuip tegen Kroatië. Een dag later vindt de andere halve eindstrijd tussen Spanje en Italië plaats in De Grolsch Veste. De finale wordt op 18 juni in De Kuip gespeeld. Eerder op de dag staat in Enschede de troostfinale op het programma.

Het wordt de derde keer in de geschiedenis dat Nederland en Kroatië tegen elkaar spelen. In de troostfinale van het WK van 1998 stonden de twee landen voor het eerst tegenover elkaar en toen wonnen de Kroaten met 2-1. De laatste ontmoeting was een oefeninterland in 2008, die in Zagreb met 0-3 werd gewonnen door Oranje.

Nederland plaatste zich voor de finaleronde door vorig jaar België, Wales en Polen achter zich te houden in de groepsfase. Daarin werd vijf keer gewonnen en eenmaal gelijkgespeeld.

Kroatië bereikte de eindronde door Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk voor te blijven in de groepsfase. De halvefinalist van het afgelopen WK won onder meer bij Frankrijk (0-1).

Wesley Sneijder en bondscoach Ronald Koeman bij de loting voor de finaleronde van de Nations League. Foto: Reuters

Oranje begint in maart aan EK-kwalificatie

Bij de eerste editie van de Nations League (gespeeld in 2018 en 2019) haalde Oranje ook de finaleronde. Toen werd na een zege op Engeland verloren van Portugal in de eindstrijd. De Nations League-winnaar van 2021 is Frankrijk, dat zich dit keer niet heeft geplaatst voor de finaleronde.

Het winnen van de Nations League geeft geen recht op een ticket voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Nederland start de kwalificatie voor dat toernooi op 24 maart met een uitwedstrijd tegen vicewereldkampioen Frankrijk. Dat duel is ook de eerste interland van de tweede termijn van bondscoach Ronald Koeman. Gibraltar, Griekenland en Ierland zijn de andere tegenstanders van Oranje in groep B.

Nederland moet bij de eerste twee eindigen in de groep om een EK-ticket te pakken. Mocht Oranje buiten de top twee eindigen, dan is de ploeg door de goede prestaties in de Nations League zeker van een plek in de play-offs. Daarin worden de laatste vier van de in totaal 24 EK-tickets verdeeld.

