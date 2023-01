Eredivisie-revelatie Sparta kan na twee zeges op rij niet winnen van RKC

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sparta is er dinsdagavond niet in geslaagd om te winnen van RKC. De verrassende nummer zes van de Eredivisie moest op Het Kasteel genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel.

Na achtereenvolgende zeges op Excelsior (1-0) en SC Cambuur (0-3) had Sparta bij winst op RKC de vijfde plek kunnen overnemen van Ajax. In een barslechte wedstrijd slaagde de ploeg van trainer Maurice Steijn daar niet in.