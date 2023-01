Regerend landskampioen AC Milan hard onderuit op bezoek bij Lazio

AC Milan is dinsdag op pijnlijke wijze onderuitgegaan in de Serie A. De regerend landskampioen verloor met 4-0 op bezoek bij Lazio. In Engeland zette het Newcastle United van Sven Botman een eerste stap richting de finale van de League Cup.

AC Milan meldde zich met een belabberde vorm in het Stadio Olimpico. De nummer twee van de Serie A speelde de laatste twee competitieduels gelijk tegen AS Roma en Lecce. Tussendoor waren er ook nog nederlagen in de Coppa Italia (tegen Torino) en de supercup (tegen Internazionale).

Ook op bezoek bij Lazio kon AC Milan de stijgende lijn nog niet vinden. Sergej Milinkovic-Savic opende al in de vierde minuut de score voor de thuisploeg. Een treffer van Mattia Zaccagni zorgde er kort voor rust zelfs voor dat de marge halverwege twee was.

Lazio moest het via de geblesseerde topscorer Ciro Immobile stellen, maar ook zonder hem kostte het de thuisploeg weinig moeite om het zwalkende AC Milan meer pijn te doen. Na rust liep de ploeg uit Rome via goals van Luis Alberto en Felipe Anderson uit tot 4-0.

Ondanks de matige resultaten blijft AC Milan achter Napoli de nummer twee op de ranglijst. De ploeg uit Napels mag steeds meer dromen van de eerste landstitel sinds 1990. Haar voorsprong bedraagt momenteel maar liefst twaalf punten.

Sven Botman is dicht bij een finaleplek met Newcastle United. Foto: Reuters

Newcastle zet eerste stap richting League Cup-finale

In Engeland zette Newcastle United een eerste stap richting de finale van de League Cup. De ploeg van trainer Eddie Howe won de eerste ontmoeting met Southampton in de halve finales: 0-1.

De Braziliaan Joelinton maakte ruim een kwartier voor tijd het enige doelpunt namens Newcastle, dat het in de Premier League dit seizoen met een derde plek uitstekend doet. Botman speelde de hele wedstrijd mee bij 'The Magpies'.

In het seizoen 1975/1976 stond Newcastle United voor de eerste en laatste keer in de finale van de League Cup. Op Wembley werd de eindstrijd destijds verloren van Manchester City (2-1).

In de andere halve finale van de League Cup nemen Nottingham Forest en Manchester United het woensdag voor het eerst tegen elkaar op. De returns in het tweede bekertoernooi van Engeland zijn volgende week.

