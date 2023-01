Van Nistelrooij vindt dat het crisis is bij PSV: 'Het is overleven nu'

Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV zich na de nederlaag bij FC Emmen in een crisissituatie bevindt. De trainer is schuldbewust en wil zich niet verschuilen achter het vertrek van Noni Madueke en Cody Gakpo.

"Ik vind dit wel een crisis. Ik zie geen ander woord voor de situatie waar we ons in bevinden", zei Van Nistelrooij op de persconferentie na het 1-0-verlies op bezoek bij laagvlieger FC Emmen.

"We zitten in de hoek waar klappen vallen, dat is duidelijk. De slechte resultaten zeggen veel en de stand liegt nooit", vervolgde Van Nistelrooij. "Het is nu een kwestie van overleven. De focus moet nu eerst op Go Ahead-thuis, dat is het allerbelangrijkste."