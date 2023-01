Tiental PSV verliest in Emmen en verzuimt koploper Feyenoord bij te halen

PSV is er dinsdagavond in de Eredivisie niet in geslaagd om in punten gelijk te komen met koploper Feyenoord. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij verloor in Drenthe verrassend van degradatiekandidaat FC Emmen.

PSV speelde een volledige helft met een man minder door een rode kaart van Mauro Júnior. De Braziliaan moest vlak voor rust vertrekken na een keiharde tackle op de kuiten van Rui Mendes. Op dat moment stond de 1-0-eindstand door een goal van Lucas Bernadou al op het scorebord.

Voor PSV was het de vierde keer in vijf wedstrijden tijd dat er puntenverlies werd geleden. De Eindhovenaren wonnen zaterdag nog van Vitesse, maar zegevierden in de duels daarvoor niet tegen Fortuna Sittard (2-2), Sparta (0-0) en AZ (0-1).

Koploper Feyenoord kan de voorsprong op nummer drie PSV woensdag vergroten tot zes punten als het weet te winnen van NEC. Ook nummer vier FC Twente (uit tegen Vitesse) en nummer vijf Ajax (thuis tegen FC Volendam) kunnen later deze week PSV passeren op de ranglijst.

PSV vervolgt de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Eerder dit seizoen wonnen de Brabanders met 2-5 in Deventer.

PSV heeft het heel de wedstrijd moeilijk met Emmen

PSV had het vrijwel de hele wedstrijd moeilijk met Emmen, voorafgaand aan het duel de nummer zestien uit de Eredivisie. Alleen in het eerste kwart van de wedstrijd had de formatie van Van Nistelrooij duidelijk de overhand, maar verschillende pogingen van Johan Bakayoko, de vervanger van de geblesseerde Luuk de Jong, leverden niets op.

Dat PSV een moeilijke avond ging beleven werd definitief toen Bernadou in de 24e minuut de score opende. De middenvelder haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en verraste daarmee PSV-doelman Walter Benítez, die de bal te laat zag aankomen.

Ook na het openingsdoelpunt van de thuisploeg was PSV niet bij machte om Emmen aan het wankelen te brengen. De bezoekers speelden veel te slordig en creëerden vrijwel geen uitgespeelde kansen.

PSV door zeldzame rode kaart verder in problemen

De problemen werden nog groter voor PSV toen Mauro Júnior moest vertrekken. De middenvelder timede een tackle op Mendes volledig verkeerd en had meteen in de gaten dat zijn wedstrijd ten einde was. Ook Mendes kon niet verder en moest per brancard zijn wedstrijd staken.

Het was voor PSV de eerste keer in 91 wedstrijden dat er een rode kaart werd geïncasseerd. Ibrahim Afellay was op 26 januari 2020 de laatste PSV'er die rood kreeg in de Eredivisie.

Na rust zette het spelbeeld uit de eerste helft zich voort. PSV probeerde het wel, maar Emmen bleef makkelijk overeind. De thuisploeg was via Jeroen Veldmate nog het dichtst bij een goal toen zijn vrije trap de lat raakte. Het slotakkoord was namens de bezoekers voor Xavi Simons. Een kopbal van de Oranje-international ging in blessuretijd naast uit een knappe voorzet van Phillipp Mwene.

