Leipzig haalt met uitblinker Olmo uit tegen Schalke en blijft in spoor van Bayern

RB Leipzig heeft dinsdag in de Bundesliga een probleemloze 1-6-overwinning geboekt op bezoek bij Schalke 04. 'Die Roten Bullen' blijven door de zege in het spoor van koploper Bayern München.

Halverwege stond het in Gelsenkirchen al 0-4 voor de bezoekers uit Leipzig. Dani Olmo was de grote man aan de zijde van RB Leipzig. Na het openingsdoelpunt van André Silva leidde de Spanjaard de treffers van Benjamin Henrichs (0-2), Silva (0-3) en Timo Werner (0-4) in.