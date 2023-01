Bayern voorkomt in slotfase eerste thuisnederlaag in meer dan een jaar tijd

Bayern München is dinsdag aan de eerste thuisnederlaag in meer dan een jaar tijd ontsnapt. 'Der Rekordmeister' leek voor eigen publiek te verliezen van FC Köln, maar kwam in de absolute slotfase via een fraaie goal van Joshua Kimmich nog langszij: 1-1. RB Leipzig won eerder op de dag eenvoudig bij Schalke 04 (1-6).

FC Köln-middenvelder Ellyes Skhiri dacht lange tijd dat hij na vier minuten de enige goal van de wedstrijd had gemaakt in München. Kimmich maakte pas in de negentigste minuut de gelijkmaker met een fraai afstandsschot, dat via de onderkant van de lat binnenviel.

Dankzij de goal van Kimmich verlengt Bayern de ongeslagen reeks in eigen huis. De Duitse topclub verloor op 7 januari 2022 (1-2 tegen Borussia Mönchengladbach) voor het laatst in de Allianz Arena. Toen verrichtte Yann Sommer, die sinds deze winter voor Bayern speelt, nog zes reddingen namens de bezoekers.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd mee tegen FC Köln, de nummer tien van de Bundesliga. Ryan Gravenberch viel na rust in en raakte nog de paal. Daley Blind keek de hele wedstrijd vanaf de bank toe.

Olmo steelt de show bij Schalke-Leipzig

Bij Schalke-Leipzig stond het halverwege al 0-4. Dani Olmo was de grote man aan de zijde van RB Leipzig. Na het openingsdoelpunt van André Silva leidde de Spanjaard de treffers van Benjamin Henrichs (0-2), Silva (0-3) en Timo Werner (0-4) in.

Na rust onderstreepte Olmo zijn sterke optreden met een fabelachtig doelpunt. De spelmaker bewaarde in een druk strafschopgebied de rust en klopte Schalke 04-doelman Alexander Schwolow met een fraai lobje. Soichiro Kozuki redde de eer namens Schalke en Yussuf Poulsen zette de eindstand op het bord.

Door de klinkende overwinning van RB Leipzig en het gelijkspel van Bayern is het verschil tussen die twee ploegen geslonken tot vier punten. Beide teams speelden afgelopen weekend bij de herstart van de Bundesliga nog gelijk (1-1).

Evenals in de eerste speelronde na de winterstop leverde VfL Wolfsburg een opvallende prestatie. Met de Nederlandse verdediger Micky van de Ven won de club van de Kroatische trainer Niko Kovac met 0-5 bij Hertha BSC. Het afgelopen weekend haalde Wolfsburg al uit tegen SC Freiburg (6-0).

