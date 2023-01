Bakayoko vervangt geblesseerde De Jong in opstelling PSV tegen FC Emmen

Delen via E-mail

Johan Bakayoko vervangt dinsdag de geblesseerde Luuk de Jong in de basisopstelling van PSV. Mauro Júnior krijgt in de uitwedstrijd tegen FC Emmen ook een basisplaats van trainer Ruud van Nistelrooij. Dat gaat ten koste van Phillipp Mwene.

De Jong raakte zaterdag in het gewonnen duel met Vitesse (1-0) geblesseerd aan zijn hoofd. De spits zit ook niet op de bank in Emmen. Bakayoko verving De Jong al tegen Vitesse en krijgt nu vanaf de start het vertrouwen van Van Nistelrooij.

Bakayoko begint als rechtsbuiten en Xavi Simons als linksbuiten. Anwar El Ghazi schuift door naar de positie van De Jong in de spits. Ibrahim Sangaré, Erick Gutiérrez en Guus Til vormen het middenveld.

Mauro Júnior krijgt als linksback de voorkeur boven Mwene, die tegen Vitesse nog basisspeler was. De Braziliaan stond de laatste maanden aan de kant met een blessure. Tegen Vitesse viel hij een kwartier voor tijd in. Philipp Max keert na ziekte terug in de selectie, maar begint op de bank.