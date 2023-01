Begeerde Danjuma maakt verrassende overstap van Villarreal naar Tottenham

Tottenham Hotspur heeft zich woensdag versterkt met Arnaut Danjuma. De Oranje-international komt op huurbasis over van Villarreal.

In twee seizoenen voor Villarreal speelde Danjuma 51 officiële wedstrijden, waarin hij 22 keer trefzeker was. Vooral in de Champions League blonk hij vorig seizoen uit. Hij bereikte met de Spaanse club de halve finales en werd met zes goals topscorer aller tijden van de club in het miljoenenbal.