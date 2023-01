Nog een week en dan sluit de winterse transfermarkt in de meeste Europese landen. Wat zijn de grootste transfers in de belangrijkste competities geweest? En welke topdeals kunnen we nog verwachten? Een overzicht.

Eredivisie

Uitgaven tot nu toe: 17 miljoen euro

Ajax heeft met doelman Gerónimo Rulli (8 miljoen euro aan Villarreal) de duurste aankoop in de Eredivisie gedaan deze winter. Daley Blind, Lisandro Magallán, Kik Pierie, Mohamed Ihattaren en Lucas Ocampos zijn vertrokken. Het merkwaardige afscheid van clubicoon Blind maakte veel los in Amsterdam. De verdediger, nu actief bij Bayern München, haalde uit naar trainer Alfred Schreuder en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar.

Schreuder hoopt nog op een defensieve versterking, maar doelwit Lucas Balerdi van Olympique Marseille komt niet. Ajax zou net als Feyenoord en PSV azen op Mees Hilgers, maar FC Twente-directeur Jan Streuer wil de selectie voor de rest van het seizoen intact houden.

Feyenoord was lang bezig met middenvelder Ramiz Zerrouki, maar ook hier zat Twente dwars. De koploper van de Eredivisie heeft inmiddels de veelzijdige Neraysho Kasanwirjo overgenomen van het zwakke FC Groningen, dat zelf drie Scandinaviërs haalde. Feyenoord zal alleen bij een buitenkansje nog toeslaan op de transfermarkt.

PSV heeft voor enorme bedragen afscheid genomen van Gakpo en Madueke, maar een nieuwe buitenspeler laat op zich wachten. De Eindhovenaren zijn bezig spits Fábio Silva te huren van Wolverhampton Wanderers. AZ hoopt veel plezier te beleven aan doelman Mathew Ryan (0,5 miljoen) en aanvallende middenvelder Djordje Mihailovic (6 miljoen).

Premier League

Uitgaven tot nu toe: 466 miljoen euro

Het dolende Chelsea spant de kroon in de Premier League. De nieuwe Amerikaanse eigenaar Todd Boehly strooit met hoge transfersommen en langdurige contracten. De vraag is of Mykhailo Mudryk (minimaal 70 miljoen euro), Benoît Badiashile (38 miljoen) en Noni Madueke (35 miljoen) meteen impact zullen hebben bij de nummer tien van de Premier League.

Het eveneens dramatisch presterende Liverpool heeft met Cody Gakpo (50 miljoen) vooralsnog één versterking gehaald. Manager Jürgen Klopp baalt openlijk van het uitblijven van nieuwe impulsen. Koploper Arsenal vervolgt met Leandro Trossard en Jakub Kiwior de jacht op de eerste landstitel sinds 2004.

De verrassendste transfer? Het Manchester United van Erik ten Hag huurt Wout Weghorst van Championship-club Burnley. "Het voelt als een voorrecht om me aan te sluiten bij deze club. Het is een fantastisch gevoel om dit beroemde rode shirt te dragen", reageerde Weghorst, die slechts twee keer scoorde in de twintig eerdere Premier League-duels voor Burnley.

Maar de topclubs in Engeland zijn nog lang niet klaar. Chelsea en Liverpool loeren nog op onder anderen een middenvelder. Moisés Caicedo (Brighton) wordt vaak genoemd, net als wereldkampioen Enzo Fernández (Benfica) - het grootste talent op het WK - en zelfs Ryan Gravenberch (Bayern München). De gewilde Hakim Ziyech kan Chelsea nog verlaten. En maakt Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma zijn Premier League-rentree? De oud-speler van Bournemouth wordt gelinkt aan tal van Engelse clubs, en met name Tottenham.

Uitgaven per competitie, NU.nl

Serie A

Uitgaven tot nu toe: 9 miljoen euro

Het weergaloze spel van Napoli en de puntenaftrek van Juventus wegens financieel wanbeleid domineren de sportpagina's in de Italiaanse kranten. Over mogelijke transfers gaat het zelden. Althans, tot AS Roma-trainer José Mourinho afgelopen weekeinde weigerde met meel in de mond te praten toen het journaille hem confronteerde met de belangstelling voor Nicolò Zaniolo.

"Hij heeft gezegd dat hij wil vertrekken. Maar dat betekent nog niet dat hij ook daadwerkelijk weggaat", zei de Portugees over de technicus die afgelopen seizoen voor het enige doelpunt tekende in de Conference League-finale tussen Roma en Feyenoord. "Nicolò is een dragende speler. Er zijn biedingen gedaan die zijn waarde niet reflecteren. Daarom denk ik dat hij in februari nog steeds hier zit."

Met name Tottenham Hotspur en AC Milan worden in verband gebracht met de 23-jarige Zaniolo. Mocht de elfvoudig Italiaans international alsnog vertrekken, dan ontstaat er een kettingreactie, aangezien Roma dan een vervanger zal halen. In dat kader hebben Italiaanse media de naam van Ziyech genoemd. De ex-Ajacied speelt de laatste tijd weer veelvuldig bij Chelsea, maar het is de vraag of dat zo blijft als de ziekenboeg bij de Londenaren is leeggestroomd.

Tot die tijd blijft Matheus Martins de duurste speler die deze maand is gecontracteerd door een Italiaanse club. Udinese maakte 6 miljoen euro over naar Fluminense voor de negentienjarige aanvaller. Martins werd direct doorverhuurd aan Watford.

Nicolò Zaniolo heeft al 128 wedstrijden voor AS Roma gespeeld. Foto: Getty Images

La Liga

Uitgaven tot nu toe: 24 miljoen euro

De Spaanse topclubs FC Barcelona en Real Madrid houden zich vaak gedeisd op de winterse transfermarkt. Zo makkelijk shoppen is het ook niet als je bovenaan in de voetbalvoedselketen staat. Spelers die een wezenlijke versterking voor Barcelona en Real vormen, zijn nu een absolute kartrekker bij hun club - en die kan dan de hoofdprijs vragen.

Vorig jaar baarden de toen dramatisch presterende Catalanen nog opzien door halverwege het seizoen ondanks de enorme financiële problemen onder anderen Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang aan te trekken. Maar dergelijke herstelwerkzaamheden zijn deze keer niet nodig. Ook Real houdt de hand in januari normaal gesproken op de knip. Tussentijdse aankopen als Thomas Gravesen, Klaas-Jan Huntelaar en Lassana Diarra pakten in het verleden niet goed uit.

Met nog maar één handelsweek voor de boeg is er maar voor vijf spelers die naar La Liga komen of daar blijven een transferbedrag betaald. Onder hen Memphis Depay, die Atlético Madrid van nieuw elan moet voorzien. Volgens Spaanse media incasseerde Barcelona circa 3 miljoen euro voor de 28-jarige Oranje-international.

Opmerkelijk is dat Sevilla tot nu toe alleen verdediger Loïc Badé huurde van Nottingham Forest. De club uit Andalusië, in de tussenronde van de Europa League de tegenstander van PSV, staat mede door een dramatische transferzomer in de onderste regionen en schreeuwt om nieuwe impulsen.

Memphis Depay maakte zaterdag zijn debuut voor Atlético Madrid tegen Real Valladolid (3-0-winst). Foto: Getty Images

Bundesliga

Uitgaven tot nu toe: 43 miljoen euro

Voor clubs met blessurezorgen is het januariwindow een uitkomst. Bayern München zag in de extreem lange WK- en winterbreak zowel Manuel Neuer als Lucas Hernández geblesseerd wegvallen. Doelman Neuer brak zijn been tijdens het skiën en linksback Hernández liep op het WK een zware kniekwetsuur op.

Voor Neuers vervanger Yann Sommer betaalde 'Der Rekordmeister' na een spel van loven en bieden ongeveer 8 miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach. En Blind kon transfervrij worden opgepikt, nadat hij zijn contract met Ajax had laten ontbinden. Op de lijst van duurste Bundesliga-aankopen van deze winter tot nu toe bekleedt Sommer de derde plaats. Hij staat onder Jonas Omlin - de door Gladbach voor 9 miljoen euro vastgelegde opvolger van Sommer - en Josip Juranovic.

Laatstgenoemde werd deze week met trompetgeschal welkom geheten door 1. FC Union Berlin. De Europa League-tegenstander van Ajax pikte de rechtsback voor 8,5 miljoen euro op bij Celtic. Met de komst van Blind en Hernández is Bayern normaal gesproken uitgewinkeld.

Bij Borussia Dortmund regeert de rust. De Champions League-winnaar van 1997 slaagde erin het aflopende contract met toptalent Youssoufa Moukoko te verlengen en hoeft daardoor niet per se op zoek naar een aanvaller. Verder valt de transferactiviteit bar tegen in de Bundesliga, op de dadendrang van FC Augsburg na. De degradatiekandidaat haalde al vijf spelers. Kat in het nauw Schalke 04 - de Traditionsverein staat stijf laatste - richt zich op aanvallende aanwinsten.