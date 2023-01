Roda JC stelt Edwin de Graaf aan als nieuwe trainer in jacht op promotie

Roda JC heeft dinsdag Edwin de Graaf aangesteld als trainer. De 42-jarige coach heeft tot het einde van het seizoen getekend bij de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie.

De Graaf is de opvolger van Jurgen Streppel, die Roda in december verliet voor een functie als technisch manager bij Helmond Sport. De Graaf zit vrijdag bij het thuisduel met FC Dordrecht voor het eerst op de bank.

Roda sprak met verschillende kandidaten over de vacante trainerspositie. "De keuze is na een zorgvuldig proces uiteindelijk op Edwin gevallen, omdat we vinden dat hij past binnen de kernwaarden van de club", licht algemeen directeur Jordens Peters toe.

"Daarnaast beschikt hij over de juiste persoonlijkheid en kwaliteiten die het beste bij de huidige spelersgroep passen. Samen met Edwin en de huidige technische staf gaan we de uitdaging aan en gaan we knokken voor een plek in de play-offs."

De Graaf was in het seizoen 2021/2022 hoofdtrainer van NAC Breda. Hij loodste de club naar de play-offs, waarin ADO Den Haag te sterk bleek. Eerder was De Graaf assistent bij zowel NAC als ADO. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord, NAC en Excelsior.

Eind 2021 werd een tumor ontdekt bij De Graaf. Na een operatie werd hij in april 2022 schoon verklaard.

