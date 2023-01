Bale debuteert drie weken na beëindigen voetbalcarrière als golfer in PGA Tour

Gareth Bale maakt volgende week zijn debuut als golfer in de PGA Tour. De 33-jarige Welshman zette onlangs nog een punt achter zijn voetbalcarrière, waarin zijn voorliefde voor golf hem op kritiek kwam te staan.

Bale maakt op Instagram bekend dat hij in actie komt op het AT&T Pebble Beach Pro-Am-toernooi in de Amerikaanse staat Californië, dat op 2 februari van start gaat. Naast Bale verschijnen daar een aantal andere bekendheden ten tonele, waaronder rapper Macklemore, acteur Chris O'Donnell en een aantal voormalige NFL-spelers.

Begin deze maand beëindigde Bale nog zijn voetbalcarrière. Hij beleefde zijn doorbraak bij Tottenham Hotspur, waarna hij in 2013 de overstap maakte naar Real Madrid. Bale won onder meer vijf keer de Champions League met de 'Koninklijke', maar in Spanje kwam zijn interesse in golf hem regelmatig op kritiek te staan.

Nadat Bale zich in 2019 met Wales had gekwalificeerd voor het EK, poseerde hij met een vlag met daarop de woorden "Wales. Golf. Madrid. In die volgorde". Dat veroorzaakte veel woede bij Real Madrid-fans.

Zelf begreep Bale, die een kleine golfbaan in zijn tuin in Wales liet bouwen, weinig van de ophef. "Ik heb er met artsen over gesproken en zij vinden het geen enkel probleem. Maar vooral in de Spaanse media leeft het beeld dat het niet goed voor me is. Dat ik zou moeten rusten in plaatsen van golfen en dat ik er blessures aan kan overhouden", zei Bale destijds in een Amerikaanse golfpodcast.

Afgelopen zomer verruilde Bale Real Madrid voor Los Angeles FC. In Amerikaanse dienst kwam hij tot veertien wedstrijden en drie goals. Voor Wales bleef hij belangrijk. Hij had met 111 wedstrijden en 41 doelpunten een groot aandeel in de eerste twee EK-deelnames - in 2016 en 2021 - en het eerste WK-ticket van zijn land in 64 jaar. Op het EK van 2016 haalde het land verrassend de halve finales.

De vlag met daarop de woorden "Wales. Golf. Madrid. In die volgorde" stuitte op veel kritiek. Foto: Pro Shots

