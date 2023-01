Afgelast sneeuwduel RKC-Go Ahead Eagles wordt woensdag 1 februari ingehaald

De KNVB heeft een nieuwe datum gevonden voor de Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles, die zaterdag vanwege sneeuwval werd afgelast. De twee ploegen treffen elkaar woensdag 1 februari.

De aftrap van RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles stond aanvankelijk zaterdag om 21.00 uur gepland, maar een dik pak sneeuw van de avond ervoor gooide roet in het eten. Het veld in het Mandemakers Stadion werd afgekeurd en de wedstrijd ging niet door.

Vrijdag ging er vanwege de sneeuwval ook al een streep door enkele duels in het profvoetbal. De wedstrijden Willem II-FC Eindhoven en MVV-Heracles Almelo in de Keuken Kampioen Divisie werden afgelast. In de Vrouwen Eredivisie werd het veld bij drie duels afgekeurd.

RKC en Go Ahead gaan woensdag 1 februari in de herkansing. De aftrap in het Mandemakers Stadion wordt om 20.00 uur verricht. Voor de overige afgelaste wedstrijden zijn nog geen nieuwe data gevonden.

Deze week komen RKC en Go Ahead in actie tijdens een midweekse speelronde in de Eredivisie. De Waalwijkers gaan dinsdag om 21.00 uur op bezoek bij revelatie Sparta. Go Ahead ontvangt woensdag om 18.45 uur AZ.

