Oranje de koker in voor extreem korte loting Nations League-eindronde

Het Nederlands elftal weet woensdag welke tegenstander het treft in de halve finales van de Nations League. Om 11.00 uur wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de finaleronde, die in juni in Nederland wordt afgewerkt.

De andere drie landen die in de koker gaan, zijn Kroatië, Italië en Spanje. Er zijn geen restricties: alle landen kunnen elkaar treffen in de loting die door het overzichtelijke aantal deelnemers erg kort zal duren.

Het is al bekend dat Oranje op 14 juni in De Kuip of De Grolsch Veste de halve finale speelt. De andere halve finale is een dag later. De troostfinale en de finale staan op 18 juni op het programma.

Oranje plaatste zich voor de finaleronde door vorig jaar België, Wales en Polen achter zich te houden in de groepsfase. Bij de eerste editie van de Nations League (gespeeld in 2018 en 2019) haalde Nederland ook de finaleronde en toen werd na een zege op Engeland verloren van Portugal in de eindstrijd. De Nations League-winnaar van 2021 is Frankrijk, maar dat land heeft zich dit keer niet geplaatst voor de finaleronde.

Spanje is de verliezend Nations League-finalist van 2021, terwijl de Italianen destijds derde werden. Kroatië, dat brons pakte op het WK in Qatar, debuteert dit jaar in de finaleronde.

In 2019 verloor Oranje onder leiding van bondscoach Ronald Koeman de finale van de Nations League tegen Portugal (1-0). Foto: Getty Images

Oranje start kwalificatie tegen Frankrijk

Het winnen van de Nations League geeft geen recht op een ticket voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Nederland start de kwalificatie voor dat toernooi op 24 maart met een uitwedstrijd tegen vicewereldkampioen Frankrijk. Dat duel is tevens de eerste interland van de tweede termijn van bondscoach Ronald Koeman. Gibraltar, Griekenland en Ierland zijn de andere tegenstanders van Oranje in groep B.

Oranje moet bij de eerste twee eindigen in de groep om een EK-ticket te pakken. Mocht Oranje buiten de top twee eindigen, dan is het door de goede prestaties in de Nations League zeker van een plek in de play-offs. Daarin worden de laatste vier van de in totaal 24 EK-tickets verdeeld.

De loting van de finaleronde van de Nations League is via een liveblog te volgen op NU.nl.

