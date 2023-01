FC Utrecht keert volgend seizoen na negen jaar terug in Vrouwen Eredivisie

FC Utrecht keert volgend seizoen na een afwezigheid van negen jaar terug in de Vrouwen Eredivisie. Daardoor bestaat de competitie vanaf 2023/2024 uit twaalf teams.

In september maakte FC Utrecht al bekend graag terug te keren in de Eredivisie voor vrouwen. Van 2007 tot 2014 waren de Domstedelingen al met een vrouwenteam vertegenwoordigd op het hoogste niveau. In 2010 won de club de beker en de supercup.

De KNVB was al groot voorstander van twaalf teams in de Vrouwen Eredivisie. Op dit moment zijn dat er nog elf. Meerdere clubs toonden interesse om als twaalfde club toe te treden, maar FC Utrecht bleef na de selectieprocedure als enige kandidaat over.

"FC Utrecht heeft een plan gepresenteerd waarin het vrouwenvoetbal volledig wordt omarmd", zegt manager vrouwenvoetbal Lucienne Reichardt van de KNVB. "Daarnaast zien we veel potentieel in de stad Utrecht als het gaat om vrouwenvoetbal. Het stadion van FC Utrecht is ook geregeld het decor van interlands van de Oranjevrouwen."

Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht spreekt van een "compliment en een voorrecht". "We hebben de overtuiging dat een grote, ambitieuze en belangrijke club als FC Utrecht moet staan voor professioneel voetbal voor mannen en vrouwen."

De Vrouwen Eredivisie wordt volgend seizoen, naast FC Utrecht, gevormd door FC Twente, Ajax, Fortuna Sittard, PSV, Feyenoord, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Telstar, sc Heerenveen, AZ (nu VV Alkmaar) en Excelsior.

