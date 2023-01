Kane krijgt lof na historische goal: 'Maar een prijs is belangrijker dan een record'

Antonio Conte vindt het indrukwekkend dat Harry Kane er maandagavond, ondanks een griep, in is geslaagd om Jimmy Greaves te evenaren als topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur. De Italiaanse coach hoopt wel dat de spits niet verzadigd is.

"Harry houdt van deze club en het is belangrijk dat hij dit record nu op zijn naam heeft staan", zei Conte na de 0-1-overwinning bij Fulham. "Maar het zou goed zijn als hij ook een prijs kan winnen. Dat heeft nog meer waarde. Ik wil hem en zijn teamgenoten daar graag bij helpen."

De 29-jarige Kane speelt al vrijwel zijn hele loopbaan voor Tottenham, maar won nog nooit iets met de Londenaren. De laatste grote prijs van de club dateert van 2008, toen de League Cup werd gewonnen. Het is tevens de enige keer deze eeuw dat Tottenham met een beker eindigde.

Aan Kane zal het dit seizoen niet liggen, want hij scoorde al zestien keer in 21 competitieduels. De tachtigvoudig international heeft door zijn historische goal tegen Fulham nu 266 doelpunten achter zijn naam staan voor Tottenham, evenveel als Greaves. De in 2021 overleden voetbalicoon speelde tussen 1961 en 1970 voor de 'Spurs'.

'Alleen iemand van wereldklasse kan zo scoren'

Conte vindt het vooral bijzonder hoe de recordgoal van Kane in de blessuretijd van de eerste helft tot stand kwam. De spits stond met zijn rug richting het doel, maar draaide snel weg en schoot feilloos raak. "De manier waarop hij de bal controleerde en schoot was geweldig. Alleen een aanvaller van wereldklasse kan zo'n doelpunt maken."

"Het moet niet onderbelicht blijven dat Harry met een griep op het veld stond. Hij voelde zich niet erg goed, maar hij wilde koste wat kost spelen. Hij begreep hoe belangrijk deze wedstrijd was. Harry is een voorbeeld voor de andere spelers in de kleedkamer."

Door de winnende goal van Kane begeeft Tottenham zich weer in iets rustiger vaarwater. De ploeg van Conte boekte bij Fulham pas de tweede zege in de laatste zes Premier League-wedstrijden. Tottenham bezet momenteel de vijfde plek op de ranglijst.

