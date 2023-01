Fraaie goal Kluivert niet genoeg voor Valencia, De Vrij onderuit met Inter

Justin Kluivert heeft maandag op fraaie wijze gescoord voor Valencia. Genoeg voor de overwinning was het niet, want thuis tegen Almería werd het 2-2. In Italië beleefde Stefan de Vrij een teleurstellende avond met Internazionale.

Kluivert opende vroeg in de tweede helft de score voor Valencia tegen Almería. De voormalig Ajacied koos de diepte, werd op maat bediend en scoorde al vallend met een kopbal.

Kort daarna tekende Chumi Brandariz namens de bezoekers voor de gelijkmaker. Valencia leek dankzij José Gayá alsnog met de winst aan de haal te gaan, maar Francisco Portillo tekende voor de 2-2-eindstand.

De 23-jarige Kluivert had een basisplaats bij Valencia, dat hem dit seizoen van AS Roma huurt. De vleugelaanvaller maakte zijn derde competitiedoelpunt namens de Spaanse club.

Valencia presteert dit seizoen teleurstellend in La Liga. De ploeg van coach Gennaro Gattuso bezet na achttien wedstrijden de twaalfde plek. Almería staat twee plaatsen lager.

Zeldzame zege Empoli in Milaan

Net als landgenoot Kluivert had De Vrij in de Serie A een basisplaats. De verdediger ging met Inter met 0-1 onderuit tegen Empoli. Denzel Dumfries kreeg geen speelminuten bij de thuisploeg.

Het winnende doelpunt kwam in Stadio Giuseppe Meazza op naam van Tommaso Baldanzi, die na iets meer dan een uur scoorde. Inter stond op dat moment al met een man minder op het veld. Verdediger Milan Skriniar had vlak voor rust rood gehad.

Empoli had al ruim twintig jaar niet bij Inter gewonnen. De laatste nederlaag van Inter in dit seizoen dateerde van 6 november, toen Juventus met 2-0 te sterk was.

Achter koploper Napoli en AC Milan is Inter nu de nummer drie van Italië. De achterstand op Napoli is met dertien punten fors. Op stadgenoot Milan wordt een punt toegegeven.

Eerder

Aanbevolen artikelen