Mbappé scoort vijf keer tegen zesdeklasser met fanatieke PSG-fans in de ploeg

Kylian Mbappé heeft maandag van zich doen spreken in de Coupe de France. De sterspeler van Paris Saint-Germain scoorde liefst vijf keer in het bekerduel met het nietige US Pays de Cassel: 0-7.

Mbappé nam de eerste, derde, vierde, vijfde en laatste goal voor zijn rekening tegen de zesdeklasser. De andere doelpunten werden gemaakt door Neymar en Carlos Soler. Bij rust was het al 0-4.

Bij het kleine Pays de Cassel stonden twee spelers met een bijzonder verhaal in de basis. Verdediger en aanvoerder Alexis Zmijak en spelmaker Clément Boudjema behoren tot de fanatieke fans van PSG.

"Het is een heel raar gevoel om ineens op het veld te staan tegen de spelers die ik normaal gesproken vanaf de tribunes aanmoedig", zei Zmijak in aanloop naar de wedstrijd. "Dit had ik nooit verwacht. We werden helemaal gek toen de loting bekend was."

PSG stuit nu op Marseille

Ondanks het te verwachten klasseverschil tussen beide ploegen stelde PSG-coach Christophe Galtier veel grote namen op. Zo stond naast Mbappé en Neymar ook Sergio Ramos aan de aftrap.

Dankzij de eenvoudige overwinning is PSG door naar de achtste finales van de Coupe de France. Daarin wacht met Olympique Marseille een tegenstander van een ander kaliber.

Paris Saint-Germain vervolgt het Ligue 1-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Stade de Reims. Bij Reims staan de Nederlanders Azor Matusiwa, Mitchell van Bergen en Kaj Sierhuis onder contract.

