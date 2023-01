Kane schiet Tottenham langs Fulham en is gedeeld clubtopscorer aller tijden

Harry Kane heeft maandag geschiedenis geschreven bij Tottenham Hotspur. De spits maakte tegen Fulham het enige doelpunt voor zijn ploeg (0-1), waardoor hij Jimmy Greaves evenaarde als clubtopscorer aller tijden.

Kane ontving in de blessuretijd van de eerste helft een pass van Son Heung-min en krulde de bal vervolgens fraai in de verre hoek. Daarna werd er niet meer gescoord op Craven Cottage, waardoor nummer vijf Tottenham drie punten inliep op het Manchester United van manager Erik ten Hag. United verloor zondag met 3-2 bij koploper Arsenal.

De 29-jarige Kane had 415 wedstrijden nodig om Greaves te evenaren. De aanvoerder en spits van het Engels elftal speelt vanaf zijn tiende voor Tottenham en groeide uit tot clubicoon in Noord-Londen. In de tussentijd werd hij verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City.

Greaves kwam van 1961 tot 1970 voor Tottenham Hotspur uit en had veel minder wedstrijden dan Kane gespeeld toen hij op 266 doelpunten kwam te staan. De wereldkampioen van 1966 speelde 379 duels voor de Spurs. Daarna verkaste hij naar West Ham United.

Het is onzeker of Kane nog langer doorgaat bij Tottenham Hotspur. Engelse media meldden onlangs dat Manchester United interesse in de spits heeft. Twee jaar geleden was Kane ook al dicht bij een vertrek. Toen leek Manchester City hem binnen te halen, maar toen besloot Kane toch in Londen te blijven. Zijn contract loopt in 2024 af.

Kane staat garant voor doelpunten in de Premier League. Sinds het seizoen 2014/2015 maakte hij elke jaargang meer dan vijftien goals in de Premier League. Zijn treffer tegen Fulham was alweer zijn zestiende competitiedoelpunt van de huidige jaargang. Alleen Erling Haaland (25 goals) scoorde tot dusver vaker.

