Warmerdam scoort én maakt knullige eigen goal bij verlies Jong Ajax tegen Roda

Donny Warmerdam heeft maandag een hoofdrol vertolkt bij de nederlaag van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie tegen Roda JC. De verdediger scoorde en leidde met een knullig eigen doelpunt een nederlaag van de Amsterdamse beloften in: 1-2.

In een tijdsbestek van vijf minuten draaide Roda JC de achterstand nog in de eerste helft om. Dylan Vente werkte in de 41e minuut een vrije trap van Lennerd Daneels tegen de touwen. Voor de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie was het zijn veertiende doelpunt van het seizoen.