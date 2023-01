AZ moet in titelstrijd ook geblesseerde Dani de Wit wekenlang missen

AZ moet het in de titelstrijd de komende weken stellen zonder Dani de Wit. De middenvelder heeft zondag een voetblessure overgehouden aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-1), maakt de club maandag bekend.

AZ meldt niet hoelang De Wit precies uitgeschakeld is. De club houdt het op "de komende weken". De ploeg van trainer Pascal Jansen speelt in de komende twee weken in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles (woensdag), FC Utrecht (zondag) en FC Volendam (4 februari) en in de KNVB-beker tegen FC Utrecht (7 februari).

De 24-jarige De Wit opende zondag nog de score tegen Fortuna Sittard door na vier minuten een voorzet van Jens Odgaard binnen te koppen. Voor de aanvallende middenvelder was het zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen.

Een half uur later moest De Wit de strijd staken. Toen leidde AZ al met 2-1. Zonder de middenvelder liep de thuisploeg uit naar 3-1. Vangelis Pavlidis maakte het laatste doelpunt in het AFAS Stadion in Alkmaar.

De blessure van De Wit is een volgende domper voor AZ in de titelstrijd. Onlangs raakte verdediger Sam Beukema ook geblesseerd. Hij staat enkele weken aan de kant met een knieblessure, die hij opliep in de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2).

AZ maakt dit seizoen nog volop kans op zijn eerste landstitel sinds 2009. De Alkmaarders bezetten na de zege op Fortuna de tweede plaats in de Eredivisie en hebben twee punten minder dan koploper Feyenoord.

Stand in top Eredivisie 1. Feyenoord 17-38 (+25)

2. AZ 17-36 (+13)

3. PSV 17-35 (+23)

4. FC Twente 17-34 (+19)

5. Ajax 17-33 (+27)

