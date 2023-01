Santos gaat na ontslag bij Portugal aan de slag als bondscoach van Polen

Fernando Santos gaat aan de slag als bondscoach van Polen. De 68-jarige trainer was op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat hij na het afgelopen WK werd ontslagen bij de nationale ploeg van Portugal.

Santos werd met Portugal in de kwartfinales van het WK in Qatar verrassend uitgeschakeld door Marokko (1-0). Tijdens het toernooi was er al onrust in de ploeg van Santos, omdat hij vedette Cristiano Ronaldo wisselde en hem vervolgens ook buiten de basiself liet.

Portugese media spraken over een ruzie tussen de twee, maar Santos verklaarde dat hij de beslissing om tactische redenen had genomen. Na het WK kwam er een einde aan het Santos-tijdperk. Het hoogtepunt in zijn acht jaar als bondscoach was het veroveren van de Europese titel in 2016.

Polen haalde in Qatar voor het eerst in 36 jaar de knock-outfase van het WK. In de achtste finales was verliezend finalist Frankrijk uiteindelijk te sterk. Ondanks de goede prestaties werd het contract van Czeslaw Michniewicz niet verlengd.

De Poolse bond schreef voor dinsdag een persconferentie uit, maar bondsvoorzitter Cezary Kulesza deelde maandagavond al een foto met Santos op Twitter. "Tot morgen op de persconferentie", schreef hij erbij. Santos was eerder bondscoach van Griekenland en trainer bij onder meer Panathinaikos, FC Porto, Sporting CP en Benfica.

Polen komt eind maart voor het eerst bij elkaar onder leiding van Santos. Dan bereidt de ploeg zich voor op de EK-kwalificatiereeks, die op 24 maart begint met een wedstrijd tegen Tsjechië. Op het vorige EK in 2021 werd Polen al in de groepsfase uitgeschakeld.

