Lampard binnen een jaar ontslagen bij dramatisch presterend Everton

Frank Lampard is na iets minder dan een jaar ontslagen als manager van Everton, zo melden alle grote Engelse media maandag. De voormalige topmiddenvelder presteert dit seizoen slecht met 'The Toffees', die voorlaatste staan in de Premier League.

Lampard werd in januari 2022 aangesteld als opvolger van Rafael Benítez. Hij eindigde het seizoen met Everton op de zestiende plek, maar net boven de degradatieplaatsen.

Dit seizoen gaat het opnieuw niet goed met Everton. De club uit Liverpool houdt na twintig wedstrijden, waarin slechts drie keer werd gewonnen, alleen Southampton onder zich in de Premier League.

Zaterdag werd met 2-0 verloren van West Ham United, waarna de clubleiding van Everton besloot om niet met de 44-jarige Lampard verder te gaan. Naar verluidt is de ervaren Marcelo Bielsa topkandidaat om hem op te volgen.

Lampard was bij Everton bezig aan zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder had de 106-voudig Engels international Derby County en zijn voormalige club Chelsea onder zijn hoede.

De volgende wedstrijd van Everton is zaterdag, wanneer de Europacup II-winnaar van 1985 een zeer zware klus wacht. Koploper Arsenal komt dan namelijk naar Goodison Park.

