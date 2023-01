Koeman blij met keuze KNVB voor Nigel de Jong: 'Hij weet wat gevraagd wordt'

Ronald Koeman is blij met de aanstelling van Nigel de Jong, die begin deze maand Nico-Jan Hoogma opvolgde als directeur topvoetbal van de KNVB. De nieuwe bondscoach van Oranje vindt het fijn dat de keuze op een oud-topvoetballer is gevallen.

"Nigel moet ervoor zorgen dat alles rond het Nederlands elftal goed is geregeld. En dat is makkelijker voor iemand die zelf de top heeft gehaald als speler. Hij weet wat gevraagd wordt", vertelde Koeman maandag in Zeist op de eerste persconferentie van zijn tweede termijn als bondscoach.

Formeel gezien is de 38-jarige De Jong, die binnenkort een managementopleiding bij de UEFA hoopt af te ronden, de baas van de 21 jaar oudere Koeman. Dat voelt wat gek voor beiden, omdat de verhoudingen vroeger anders lagen.

"Als trainer van Ajax heb ik Nigel ooit laten debuteren, dus met dat 'baas zijn' zal het wel meevallen", zei Koeman met een glimlach. "De keuze van de KNVB vind ik heel goed. Ik heb er ook met de KNVB over gesproken, want het was best wel een item binnen de bond."

'We zagen elkaar op een golftoernooi'

Koeman is officieel op 1 januari gestart als bondscoach, maar in april was al duidelijk dat hij na het WK in Qatar Louis van Gaal zou opvolgen. Afgelopen zomer kwam hij De Jong toevallig tegen en toen hoorde hij voor het eerst van de ambities van de oud-speler van onder meer Ajax, Manchester City en Oranje.

"We zag elkaar op een golftoernooi op Mallorca. Toen heb ik Nigel al wat langer gesproken en vertelde hij me over zijn opleiding binnen de UEFA. Later is Nigel bij mij thuis geweest. Zo zijn er meerdere gesprekken geweest en dat was goed."

Koeman verwacht ook dat de samenwerking met De Jong goed zal zijn. "Hij is iemand die zijn mening geeft en dat ben ik ook. Er mag discussie zijn, maar uiteindelijk weten we allebei waar we naartoe willen: succesvol zijn met Oranje."

