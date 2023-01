Oud-Oranje-international Bruma keert bij Heerenveen terug in Eredivisie

Sc Heerenveen heeft maandag Jeffrey Bruma aangetrokken. De 31-jarige verdediger komt over van het Turkse Kasimpasa en is gehaald als vervanger voor de geblesseerde Sven van Beek.

Bruma keert met de transfer terug in de Eredivisie, waar hij tussen 2013 en 2016 voor PSV speelde. In Eindhoven werd hij in het seizoen 2014/2015 en in 2015/2016 landskampioen.

De 25-voudig international speelde na zijn PSV-tijd voor VfL Wolfsburg, Schalke 04, FSV Mainz 05 en het Turkse Kasimpasa, waar hij nog een contract had tot en met het einde van dit seizoen. Bruma was bij de nummer veertien van de Turkse competitie op een zijspoor beland.

"Na de blessure van Sven van Beek wilden we ons graag versterken met een extra centrale verdediger.", vertelt technisch manager Ferry de Haan. "We zijn ontzettend blij dat we deze versterking nu in Jeffrey hebben gevonden. Met hem voegen we voor de rest van het seizoen een zeer ervaren verdediger toe aan onze selectie."

De 28-jarige Van Beek is maanden uit de roulatie door een zware achillespeesblessure, die hij ruim twee weken geleden opliep in de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk.