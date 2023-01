Koeman stuurde appje naar Berghuis: 'Heel goed dat hij dit zo gezegd heeft'

Ronald Koeman vindt het goed en knap dat Steven Berghuis zondag na Feyenoord-Ajax in De Kuip zo uitgesproken was over de rol van de media in de aanloop naar De Klassieker. De nieuwe bondscoach van Oranje, die maandag werd gepresenteerd op de KNVB-campus in Zeist, stuurde ook een bericht naar de middenvelder van Ajax.

"Ik heb Steven gisteravond een appje gestuurd om te zeggen dat ik het heel goed vind wat hij deed", vertelde Koeman bij de eerste persconferentie van zijn tweede termijn als bondscoach.

"Vaak houden mensen hun mond. Ik denk dat ze dat vanuit angst doen, want de media hebben de pen en de microfoon. Maar hij heeft dit zo gevoeld en dan moet hij dat ook zeggen."

Berghuis haalde zondag hard uit naar bepaalde media, die in zijn ogen de boel hadden "opgehitst" in de aanloop naar zijn eerste wedstrijd als Ajacied in een Kuip vol met Feyenoord-supporters. "Deze week heeft impact gehad op mij en mijn familie. Ik denk dat mensen met zo'n groot bereik moeten nadenken voordat ze wat zeggen", vertelde Berghuis onder meer tegenover ESPN.

De opkomst van Steven Berghuis zondag in De Kuip. Foto: ANP

'Er was zoveel haat tegen Ajax'

Koeman, die voor Ajax, Feyenoord en PSV speelde én bij alle drie de topclubs trainer was, kan zich iets voorstellen van wat Berghuis heeft meegemaakt de afgelopen week. "Ik weet wat bepaalde uitlatingen in de media kunnen betekenen voor ouders of een oma, zoals bij Steven. Maar dat wordt niet altijd beseft door die mensen die het op tv roepen."

Koeman was zelf ook aanwezig bij De Klassieker. "Toen ik bij De Kuip kwam dacht ik: ga ik naar het voetbal toe? Er was zoveel haat tegen Ajax."

"Ik zag veel politie, ik zag de mobiele eenheid, ik zag netten in het stadion. Het is jammer dat het allemaal zo moet in Nederland, maar ik denk dat dat een maatschappelijk probleem is."

Eerder

Aanbevolen artikelen