Koeman wil snel eerste doelman bij Oranje: 'Maar we hebben niet veel topkeepers'

Ronald Koeman beseft dat hij bij Oranje weinig mogelijkheden onder de lat heeft, maar toch hoopt hij snel een onbetwiste eerste doelman aan te wijzen. Dat vertelde de nieuwe bondscoach maandag bij zijn presentatie in Zeist.

"Het is duidelijk dat we niet veel topkeepers hebben", stelde Koeman. "Maar het zijn er voldoende om een keuze te maken over de drie besten."

In de aanloop naar het afgelopen WK was de plek onder de lat veruit de meestbesproken positie. Bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek lieten Jasper Cillessen onverwachts thuis. Volgens Van Gaal was de mindere vorm de reden.

In Qatar kreeg sc Heerenveen-doelman Andries Noppert verrassend de voorkeur boven Feyenoord-keeper Justin Bijlow en Ajax-doelman Remko Pasveer. Noppert speelde op het eindtoernooi zijn eerste interlands.

"Ik vind dat je altijd de beste drie moet selecteren", reageerde Koeman. "De tweede en de derde moeten de eerste keeper helpen, maar er moet altijd strijd zijn. Dat gebeurt op basis van de ideeën van keeperstrainer Patrick Lodewijks. Maar ik kijk er ook wel naar."

0:19 Afspelen knop Koeman niet terug geweest in stadion Barcelona: 'Dat laat ik voorlopig zo'

Koeman wil snel eerste keeper aanwijzen

Keeperstrainer Lodewijks sprak al met de voor het WK gepasseerde Cillessen en spreekt in de aanloop naar de volgende interlandperiode ook met de andere keepers. In zijn eerste periode als bondscoach koos Koeman vaak voor Cillessen.

Wie nu de eerste doelman wordt, weet hij nog niet. "Maar het liefst kies ik snel een vaste eerste keeper", zei Koeman. "Wie goed is, blijft staan. We willen een keeper waar we vertrouwen in hebben."

"Dit is een andere positie dan de andere tien. Het is prettig als je een keeper hebt die het goed doet en waarvan iedereen weet dat die de volgende interland weer keept."

Koeman moet nog even wachten tot hij zijn terugkeer als bondscoach op het veld maakt. Het eerste duel onder zijn leiding staat 24 maart op het programma. Oranje begint dan met een uitwedstrijd tegen Frankrijk aan de kwalificatiereeks voor het EK 2024.

Aanbevolen artikelen