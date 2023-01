Bondscoach Koeman gaat bij Oranje weer met vier verdedigers spelen

Ronald Koeman gaat als bondscoach van het Nederlands elftal weer met vier verdedigers spelen. Dat betekent dat hij afwijkt van het veelbesproken systeem dat zijn voorganger Louis van Gaal hanteerde.

"In principe gaan we terug naar het systeem dat we tijdens mijn eerste termijn speelden. Ik verander soms wel van systeem, met het basisidee is dat we met vier verdedigers gaan spelen", zei Koeman in Zeist, waar hij maandag werd gepresenteerd als bondscoach.

Het spelsysteem was eind vorig jaar onderwerp van discussie. Van Gaal koos voor een formatie met vijf verdedigers, maar Oranje maakte met dat strijdplan geen goede indruk op het WK in Qatar. Nederland werd na een weinig overtuigend toernooi in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië.

"Ik heb met heel veel interesse naar het WK gekeken en was benieuwd hoe het systeem tot uiting zou komen", zei de 59-jarige Koeman. "Ik heb ook veel naar andere landen gekeken. Daarna heb ik alles op een rij gezet en gekeken hoe ik het zelf wil gaan doen."

'Hadden in 2018 vaak een man achterin over'

Het is geen grote verrassing dat Koeman weer met vier verdedigers gaat spelen. Tijdens zijn eerste termijn als bondscoach, tussen 2018 en 2020, koos hij ook al voor een 4-3-3-systeem. Daar had hij het nodige succes mee: Oranje bereikte onder meer de finale van de Nations League, die in 2019 van Portugal werd verloren.

"In 2018 hadden we een aanloopperiode van vier interlands met 3-5-2, of hoe je het systeem noemen wil. In een aantal van die duels kwamen we in de problemen, omdat we vaak achterin een man over hadden. Die kwamen we elders in het veld tekort."

Koeman, die een contract tot en met het WK 2026 heeft getekend bij de KNVB, moet nog even wachten op zijn eerste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal. Het eerste duel onder zijn leiding staat 24 maart op het programma. Oranje begint dan met een uitwedstrijd tegen Frankrijk aan de kwalificatiereeks voor het EK 2024.

Aanbevolen artikelen