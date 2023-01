PSV in uitduel met FC Emmen zonder De Jong en transferdoelwit Fábio Silva

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kan dinsdag in het Eredivisie-duel op bezoek bij FC Emmen niet beschikken over de geblesseerde Luuk de Jong. Ook voor de beoogde versterking Fábio Silva komt het duel te vroeg.

De Jong viel zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0) uit met een hoofdblessure. De Oranje-international heeft geen hersenschudding, maar wel een wond. "Zaterdag tegen Go Ahead hoop ik hem er weer bij te hebben", zei Van Nistelrooij maandag.

Silva kan De Jong in Emmen nog niet vervangen. De spits was zaterdag al in het Philips Stadion, maar zijn komst is nog niet afgerond. Fábio Silva wordt normaliter gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Het afgelopen half jaar speelde hij op huurbasis bij Anderlecht.