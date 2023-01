Chelsea heeft dit seizoen al een kleine 500 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven. En het einde van de koopgekte is nog niet in zicht. Hoe kan de Engelse club zó veel geld spenderen zonder de Financial Fair Play-regels (FFP) te schenden?

Noni Madueke is de laatste aanwinst die in het shirt van Chelsea poseerde. "Ik kan niet wachten op mijn eerste wedstrijd. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt en hoe de visie van de eigenaar zal uitpakken", zei de van PSV overgekomen aanvaller. Kostenplaatje: minimaal 35 miljoen euro voor een blessuregevoelige speler die zich nog op het allerhoogste niveau moet bewijzen.

Todd Boehly, deels eigenaar van Los Angeles Dodgers (MLB), Los Angeles Lakers (NBA) en Los Angeles Sparks (WNBA), maalt niet om een miljoen meer of minder. De Amerikaanse miljardair nam Chelsea in mei vorig jaar voor 5 miljard euro over van Roman Abramovich. De Russische zakenman moest na bijna twee decennia afstand doen van 'The Blues' vanwege de oorlog in Oekraïne.

Boehly hanteert een extreem uitgavenpatroon dat de kooplust van zijn voorganger doet verbleken. Afgelopen zomer haalde Chelsea acht spelers voor zo'n 282 miljoen euro. Deze winter betaalden de Londenaren minimaal 178 miljoen euro voor zes spelers. Ter vergelijking: alle clubs in de Serie A, Bundesliga, Ligue 1 en La Liga hebben in januari gezamenlijk slechts 90 miljoen euro uitgegeven.

De opmerkelijkste en duurste aankoop was Mykhailo Mudryk. De 22-jarige buitenspeler werd voor een bedrag van minimaal 70 miljoen euro overgenomen van Shakhtar Donetsk, terwijl hij nauwelijks naam heeft gemaakt. Andere Premier League-clubs bekijken het beleid van Chelsea met argusogen, maar op papier lijken de Londenaren niets verkeerds te doen.

Wintertransfers Chelsea 1. Mykhailo Mudryk - 70 miljoen* (Shakhtar)

2. Benoît Badiashile - 38 miljoen (AS Monaco)

3. Noni Madueke - 35 miljoen (PSV)

4. Andrey Santos - 12,5 miljoen (Vasco da Gama)

5. David Datro Fofana - 12 miljoen (Molde FK)

6. João Félix (huur) - 11 miljoen (Atlético Madrid)

*Minimumbedragen in euro's, gebaseerd op Transfermarkt.com

Creatief boekhouden bij Chelsea?

Alle clubs in Europa moeten zich aan de FFP-regels van de UEFA houden. Daarnaast moet Chelsea aan de financiële reglementen van de Premier League voldoen. De stelregel in beide gevallen: clubs mogen geen enorme verliezen draaien in boekingsperiodes van drie jaar. Anders volgen boetes, puntenaftrek of zelfs uitsluiting.

In 2020 versoepelde de UEFA de FFP-regels tijdelijk vanwege de coronacrisis, maar in de komende jaren worden de teugels weer aangehaald. Zo mogen clubs in een periode van drie jaar maximaal 60 miljoen euro verlies draaien, op voorwaarde dat de eigenaar het bedrag ophoest. In de Premier League is dit bedrag 120 miljoen euro.

Maar overtreedt Chelsea nu de regels? Er is dit seizoen voor 460 miljoen euro aan nieuw spelersmateriaal gehaald, terwijl er maar voor ongeveer 56 miljoen euro is verkocht. Met de extreme duur van spelerscontracten lijkt Boehly een slimme truc gevonden te hebben. Naast betalen in termijnen kun je namelijk afschrijvingen doen over de lengte van een contract.

Lange contracten als beleid

Een voorbeeld: Mudryk kostte Chelsea minimaal 70 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen waarschijnlijk gaat oplopen tot 100 miljoen euro. De Oekraïner tekende voor 8,5 jaar tot medio 2031. Door deze lange deal kan Chelsea ieder jaar een veel lager bedrag afschrijven en overmaken naar Shakhtar. In plaats van bijvoorbeeld 25 miljoen euro (bij een vierjarig contract) kan Chelsea nu een kleine 12 miljoen euro per jaar afschrijven.

Chelsea past hetzelfde foefje toe bij de andere winteraankopen. Ook Madueke (2030), verdediger Benoît Badiashile (2030) en aanvaller David Datro Fofana (2029) liggen langdurig vast op Stamford Bridge. Bovendien heeft de club in veel gevallen de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen.

Chelsea zal wel voldoende geld moeten blijven genereren. De verkoop van spelers is voor veel clubs een belangrijke inkomstenbron. 'The Blues' hebben erg veel spelers onder contract staan, maar grote verkopen zijn de laatste tijd schaars. En dan dreigt ook nog het mislopen van het lucratieve Champions League-voetbal.

Noni Madueke: "Het is een droom voor mij om te kunnen terugkeren naar Engeland en in de Premier League te spelen." Foto: Getty Images

Chelsea neemt bewust risico

Chelsea veroverde in 2021 de Champions League en de Europese Super Cup. De Londenaren wonnen in 2022 bovendien het WK voor clubteams. Nu verkeert Chelsea in een sportieve crisis. De ploeg van coach Graham Potter staat tiende in de Premier League, tien punten verwijderd van de Champions League-plekken.

Boehly moet in de zomer waarschijnlijk (veel) spelers verkopen om aan de regels van zowel de UEFA als de Premier League te voldoen. Maar met zijn risicovolle beleid wordt dit nog een flinke klus. Een speler die onder het gewenste niveau presteert, of überhaupt niet speelt, is geen forse investering door een andere club waard. Als de speler ook nog ieder jaar bijvoorbeeld 8 miljoen euro opstrijkt, ziet hij weinig heil in een lager salaris elders.

Aan de andere kant: veel spelers van Chelsea kunnen nog heel lang mee. Alle winteraanwinsten zijn 23 jaar of jonger. Mocht een speler uitblinken en een kapitaalkrachtige grootmacht als Real Madrid of Paris Saint-Germain zich melden, dan beschikt Chelsea - gezien de contractduur - over een sterke onderhandelingspositie. Maar de tijd moet uitwijzen of Boehly en Chelsea het juiste pad volgen.

Clubs met hoogste transferuitgaven dit seizoen 1. Chelsea - 460 miljoen*

2. Manchester United - 240 miljoen

3. West Ham United - 194 miljoen

4. Nottingham Forest - 182 miljoen

5. Arsenal - 181 miljoen

6. Tottenham Hotspur - 170 miljoen

7. Wolverhampton Wanderers - 158 miljoen

8. FC Barcelona - 158 miljoen

9. Manchester City - 151 miljoen

10. Paris Saint-Germain - 148 miljoen